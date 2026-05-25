Служба помощи при ДТП в Подмосковье обработала 2,8 тыс аварий

Служба помощи при ДТП в Подмосковье с 15 по 21 мая помогла участникам 2 866 аварий без пострадавших, что на 603 случая больше, чем неделей ранее. Консультации получили более 5,7 тыс. водителей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 15 по 21 мая специалисты службы оказали помощь участникам 2 866 ДТП без пострадавших. По сравнению с периодом с 8 по 14 мая количество обращений выросло на 603 случая.

Служба работает в двух форматах: по телефону горячей линии и в 16 центрах помощи. За неделю консультационную поддержку получили 5 732 водителя. В центрах помощи оформили 1 077 ДТП, по «Европротоколу» — 250 аварий, еще 100 происшествий оформили распиской.

В ведомстве напомнили, что при поломке автомобиля или ДТП нельзя оставаться в машине или рядом с ней на проезжей части, так как это может привести к повторной аварии. Водителям рекомендуется покинуть опасную зону и обратиться по единому номеру 112, где специалисты службы окажут необходимую помощь и поддержку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.