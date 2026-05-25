Названа предварительная причина крушения самолета «Аэропракт-22» под Красноярском
Легкомоторный самолет «Аэропракт-22» мог потерпеть крушение в Красноярском крае из-за отказа двигателя, сообщает 112.
Ранее самолет совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Осиновый Мыс в Богучанском районе. Согласно данным следствия, воздушное судно при взлете врезалось в деревья.
В результате ЧП пострадали пилот Сергей Р. и летчик-наблюдатель Владимир Р. Пострадавших госпитализировали с ушибами грудной клетки и переломом позвоночника.
На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.
