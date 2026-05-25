Андрей Воробьев проверил ход модернизации теплоснабжения в Чехове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил муниципальный округ Чехов, где в этом году модернизируют почти 40 объектов ЖКХ, обеспечивающих теплом около 800 многоквартирных домов и социальных объектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Чехов в этом году лидирует по объему финансирования. Программа затронет почти весь город по части теплосетей и котельных, а также сел Новый Быт, Дубна, Молоди, Талалихино, деревень Манушкино, Крюково, Венюково, Мещерское. Перемены коснутся большей части округа — свыше 128 тысяч жителей, это 674 многоквартирных дома (из 770) и 123 социальных объекта (из 163). Всего отремонтируем в округе по 11 котельных и ЦТП, а также более 24 км сетей. Кроме того, по инвестпрограммам модернизируем еще три котельные», — сказал Воробьев.

По его словам, сейчас задача властей — проконтролировать, чтобы все мероприятия по объектам шли по графику и без отставаний. Важно обеспечить жителей к осени стабильным теплом, повысить надежность теплосистем и улучшить контроль за их работой.

Масштабная модернизация инфраструктуры ЖКХ

Почти 600 котельных, БМК и ЦТП, а также около 730 км тепловых сетей обновили в регионе с 2023 года. На этого год в плане почти 300 объектов. В Чехове — один из самых больших объемов работ, где затронут почти 800 объектов — МКД и соцучреждения.

В прошлом году в округе построили БМК, реконструировали котельную, провели восстановительную работу на 10 источниках теплоснабжения. В этом году построят и отремонтируют 39 объектов — 11 котельных, 11 ЦТП, 17 участков тепловых сетей, протяженность которых 24,22 км.

На данный момент идет капремонт сетей на улице Чехова, Полиграфистов, Московской, Гагарина, Вокзальной площади, а также в деревне Манушкино и других локациях. Генподрядчик Дмитрий Жебриков отметил, что, в частности, капремонт проходит от самой большой котельной в округе. Она обеспечивает теплом и горячей водой около 20 тысяч человек.

«Сейчас меняем основную магистраль диаметром 400 мм. Это „артерия“, от которой теплоноситель расходится по всей центральной части города, поэтому начали именно с нее. Всего нам предстоит обновить около 6 км сетей. Модернизация будет идти по всему городу. Наша главная цель — завершить все сварочные работы на основной трассе к концу сентября. Это позволит гарантированно запустить тепло к началу отопительного сезона и избежать аварий. А после подачи теплоносителя в дома продолжим благоустройство территорий», — рассказал Жебриков.

Планы модернизации в будущем

4 БМК и модернизировать 5 котельных планируется модернизировать в округе в 2027 году. В 2028 году специалисты реконструируют котельную. Всего в Чехове 51 котельная, 18 ЦТП и более 24 км теплосетей. Для повышения надежности на объекты устанавливают датчики, которые оперативно реагируют на аварии. Сейчас телеметрия установлена уже на 41 котельной и на всех ЦТП. Контроль осуществляет Единая диспетчерская служба в режиме реального времени. До конца года датчики появятся на всех котельных Чехова.

В этом году в Подмосковье запланированы работу по строительству и модернизации 132 котельных и БМК, 49 ЦТП, более 121 км тепловых сетей. До 2029 года — еще 424 котельные, БМК и ЦТП, около 800 км сетей.

