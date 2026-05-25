Крошка-осьминог: новый вид размером с ладонь нашли на Галапагосских островах

Команда ученых объявила об открытии нового вида: крошечного глубоководного осьминога синего цвета, которого обнаружили на Галапагосских островах, сообщает Field Museum .

Биологи впервые заметили загадочного маллюска во время глубоководной экспедиции на борту научно-исследовательского судна E/V Nautilus. Ученые изучали дно океана у необитаемого острова Дарвин на севере архипелага.

Подводная камера робота внезапно запечатлела крохотное существо на глубине около 1700 метров. Манипуляторы дистанционного аппарата позволили исследователям осторожно поднять находку на поверхность. За время миссии робот успел заснять еще двух похожих моллюсков, но поймать удалось лишь одного синего малыша.

Крошка-осьминог легко помещался на ладони. Местные специалисты не смогли определить его видовую принадлежность и обратились за помощью к известному американскому эксперту по осьминогам Джанете Войт.

Чтобы официально описать новый вид, зоологам необходимо досконально изучить все части тела животного, включая внутренние органы, рот, клюв и зубы. Для этого редкий экземпляр нужно было вскрыть. Джанет Войт категорически не хотела разрезать единственного в своем роде крошечного осьминога, поэтому за помощью она обратилась к современным технологиям.

Синего осьминога изучили с помощью томографии, создав точную трехмерную модель его внутреннего строения. Это позволило биологам детально исследовать рот и внутренние органы, что привело к признанию нового вида Microeledone galapagensis.

