Эксперт допустил появление умных швабр в офисах

Эксперт Голицын: ИИ-ассистенты могут занять до 40% офисного ПО к 2026 году

Руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1) Сергей Голицын заявил, что системы искусственного интеллекта могут взять под контроль клининг в офисах, а их внедрение в рабочие процессы будет быстро расти, сообщает NEWS.ru .

По словам Сергея Голицына, в перспективе системы компьютерного зрения смогут дополнять «умные» швабры и контролировать качество уборки в офисах. Пока такие решения остаются дорогими и не всегда оправданными для бизнеса.

«В долгосрочной перспективе бизнес сможет ощутить эффективность искусственного интеллекта даже в самых прикладных сферах. Например, системы компьютерного зрения могут дополнять умные швабры, чтобы контролировать работу клининга. Пока это может быть дорого и не всегда оправдано, но по мере удешевления технологий такие решения станут массовыми. ИИ перестанет быть отдельным продуктом, а сформирует новый уровень инфраструктуры, пронизывающей все процессы», — пояснил Голицын.

Эксперт отметил, что сейчас элементы ИИ используются примерно в 5% офисных инструментов. При этом к 2026 году доля ИИ-ассистентов в офисном программном обеспечении может вырасти до 40%.

«В большинстве случаев это лишь надстройка сервисов над существующей инфраструктурой, что не позволяет максимально эффективно использовать преимущества технологии. На сегодняшний день около 5% задач уже решаются с помощью таких инструментов. В наших масштабах это значительный объем, обеспечивающий экономию миллиардов рублей. По мере расширения использования ассистентов в рутинных процессах эффективность будет только увеличиваться», — заключил Голицын.

