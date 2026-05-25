Дочь Витаса заявила, что у певца не было серьезной операции

Старшая дочь Витаса Алла Грачева опровергла сообщения о серьезной операции у певца и заявила, что он проходил обследование. По ее словам, с артистом все в порядке, сообщает Газета.ru .

Алла Грачева рассказала, что не располагает подробностями о состоянии отца, но подчеркнула, что поводов для тревоги нет.

«Операция? Нет, операции не было такой особой. Он просто на обследование шел, ничего страшного. Я не в курсе», — поделилась дочь артиста.

Грачева также сообщила, что начала строить карьеру в шоу-бизнесе. Она записала песню с Прохором Шаляпиным, которого назвала вторым отцом, и планирует развиваться как певица.

«Я вот сейчас как раз начинаю карьеру здесь. Я пишу песни, стараюсь снимать контент. Хочу больше петь в будущем», — призналась Грачева.

Кроме музыки, девушка занимается тайским боксом и другими боевыми искусствами. По ее словам, тренироваться ей помогает отец, а за советами она чаще обращается именно к нему.

«Я хожу на тайский бокс, мне очень сильно нравятся любые боевые искусства. На тхэквондо ходила, но мне надоело, и я решила попробовать бокс. Это в качестве самообороны. Приемы я на папе применяла и на груше», — заявила дочь Витаса.

В середине мая певец опубликовал видео из больницы и сообщил, что спал 50 минут, не раскрывая деталей. За комментарий СМИ артист потребовал 500 тыс. рублей.

