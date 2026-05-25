Перенджиев назвал Эрдогана возможным посредником в переговорах РФ и Украины

Политолог: Эрдоган мог бы выступить посредником в переговорах РФ и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог бы выступить посредником в переговорах России и Украины. Такое мнение высказал Александр Перенджиев, сообщает NEWS.ru .

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев заявил, что подходящую кандидатуру для посредничества найти сложно, однако Турция могла бы сыграть эту роль.

«Кто может быть посредником в переговорах между Россией и Украиной? Честно говоря, на сегодняшний день сложно найти кандидатуру. Но это мог бы быть Эрдоган. Да, его мы могли бы попросить выступить в качестве посредника. Он умеет поддерживать дружеские отношения. С этой ролью справился бы и министр иностранных дел Турции (ред. — Хакан) Фидан. Возможно, он сможет сыграть определенную роль в этом процессе», — сказал он.

Политолог добавил, что Анкара традиционно поддерживает контакты с обеими сторонами, что позволяет рассматривать турецкое руководство как возможного участника переговорного процесса.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в будущих переговорах с Европой неизбежно придется обсудить признание военных преступлений ВСУ. По его словам, этот вопрос связан с трактовкой норм международного гуманитарного права.

