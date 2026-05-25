Редкий памятник клещу Валере снова сломали в Уфе

В Уфе вновь произошел инцидент, связанный с самым необычным городским памятником. Речь идет о маленькой фигурке клеща по имени Валера, которая расположена рядом с ювелирной мастерской «Посольство Уральских гор». Уфимский путешественник Олег Чегодаев сообщил, что неизвестные снова повредили скульптуру, сообщает UFA1.RU .

Чегодаев заверил, что в скором времени Валеру восстановят и установят на прежнее место.

Это далеко не первая неприятность, которая случается с клещом. В мае 2023 года его и вовсе похитили парень и девушка с алыми лентами выпускников средь бела дня унесли Валерия Первого.

Авторы памятника сильно огорчились, но пообещали не ругаться и даже подарить похитителям серебряные брелоки с изображением клеща, если те вернут скульптуру. Фигурку так и не вернули. В итоге на постамент установили вторую фигурку клеща, которую теперь кто-то сломал.

Смысл памятника заключается в том, чтобы напомнить людям: к любому живому существу следует проявлять уважение. Каждый организм занимает свое место в природе. Клеща изготовили в уфимской мастерской. Камень, на котором он закреплен, доставили с вершины Дунан-Суйган на Южном Урале. Нижний камень привезли с хребта Караташ, известного также как Айгирские скалы. Дорожку выложили камнями, собранными с уральских вершин.

