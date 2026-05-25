Воробьев наградил тренеров училища олимпийского резерва в Чехове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил училище олимпийского резерва (УОР) в Чехове. Глава региона пообщался с воспитанниками и тренерами, а также осмотрел местный музей спорта и наградил тренерский состав.

Главной темой визита Воробьева в УОР стали успехи спортсменов училища в минувшем сезоне. Воробьев вручил награды тренерам, которые подготовили победителей соревнований разного уровня.

В этом году воспитанники УОР впервые добились уникального достижения. Они завоевали золотые медали на всех первенствах России по гандболу во всех четырех возрастных группах: до 17 лет, до 18 лет, до 19 лет и до 22 лет. Кроме того, юноши из Чехова выиграли первенство по водному поло в категории до 17 лет. Этот результат стал лучшим в истории училища.

«Всегда очень приятно приезжать в спортивный город Чехов. Мы радуемся вашим победам — стабильность выступлений чеховских спортсменов хорошо известна. Спасибо директору училища олимпийского резерва Татьяне Геннадьевне Подорожной за то, что вы этим живете, объединяете лучших педагогов, лучших тренеров. Спасибо, что в Чехове есть талисман — человек, который вдохновляет, который воспитывает, всегда может дать совет — Владимир Салманович Максимов. В жизни очень важны наставники — это и друзья, и родители. Но тренер вообще имеет особый статус, особый подход. Он знает твои черты характера, твои сильные и слабые стороны и умеет мотивировать на то, чтобы ты сделал невозможное», — сказал Воробьев.

В подмосковном Чехове почти 20 лет назад открылось Училище олимпийского резерва № 4, которое изначально специализировалось на подготовке гандбольных чемпионов.

В 2014 году это учебное заведение значительно расширило свою направленность, став центром развития не только гандбола, но и таких дисциплин, как водное поло, синхронное плавание, бокс и ряд других видов спорта. В настоящее время в нем получают образование около 200 студентов.

