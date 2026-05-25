Суд приговорил бывшего замглавы столичного метро Дощатова к 10 годам колонии

Савеловский суд Москвы огласил приговор бывшему первому замначальника Московского метрополитена Дмитрию Дощатову. Его отправили в колонию на 10 лет, сообщает РИА Новости .

По данным следствия, АО «ВО „Технопромимпорт“ и АО „Мосинжпроект“ заключили договор поставки полушпал для строительства линий метро на общую сумму 3 миллиарда 893 миллиона рублей. При этом фигуранты сговорились поменять оригинальную продукцию на менее качественную. В реальности заказ обошелся махинаторам в гораздо меньшую сумму.

Бенефициар АО «ВО „Технопромимпорт“ Александр Волынский дал взятку Дощатову за общее покровительство и принятие некачественных полушпал. Фигурант получил за содействие автомобиль Toyota RAV4 стоимость 4 млн рублей.

Также в ходе слушаний было установлено, что Волынский заплатил 689 тыс. рублей за покупки Дощатова в премиальном магазине одежды в Минске.

Бывший первый замначальника столичной подземки был признан виновным по делу о получении взятки. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 100 млн рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.