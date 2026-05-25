Ученые зафиксировали массовые выбросы солнечной плазмы на выходных

Крупные взрывы произошли на Солнце на выходных. Угроз для Земли они не представляют, сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Области, в которых произошли массовые выбросы солнечной плазмы, преимущественно располагаются на обратном стороне светила. Это новые, еще не вышедшие к Земле группы пятен, у которых нет омеров в каталогах. Кроме того, возобновила активность группа 4436.

Взрывы на Солнце произошли после 2-3 недельного относительного затишья. Угрозы для Земли ни не представляют.

Также часть пятен вышла на обращенную к Земле сторону. Пока что активности там не зафиксировано. При этом ученые наблюдали в этой области быстрые процессы распада, поэтому есть вероятность, что к Земле вышли «обломки» без энергии.

Вероятность того, что на обращенной к Земле стороне произойдут вспышки высшего балла, крайне низка — 5-10%. Однако ученые продолжают наблюдать на энергией Солнца и за тем, сколько из нее достанется Земле.

