Ранее стало известно, что в ГД предложили ввести оплачиваемый отпуск для россиян—молодоженов. Там пояснили, что свадьба — важнейший момент в жизни супругов. Это мероприятие требует финансовых затрат и организации.

«Конечно, я за то, чтобы поддерживать молодые пары, молодые семьи и молодоженов. Нужно внимательно смотреть, чтобы не нарушить существующий баланс и при необходимости, может быть, предусмотреть какую-то дополнительную меру поддержки тех работодателей, которые так делают. В целом идея мне нравится. Надо обсуждать на площадке трехсторонней комиссии», — сказал Нилов.

Нилов уточнил, что дополнительные выходные — это нагрузка на фонд оплаты труда работодателя, будь то государственное бюджетное учреждение, коммерческая или некоммерческая организация.

Сегодня молодожены могут брать отпуск, но за свой счет. Его продолжительность должна быть не более пяти дней.

