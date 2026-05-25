Мошенник под видом испанца похитил у жительницы Семенова 115 тыс руб

35-летняя жительница Семенова перевела более 115 тысяч рублей мужчине, который представился испанским инвестором и обещал быстрый доход, сообщает ИА «Время Н» .

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, женщина познакомилась с незнакомцем в интернете. Мужчина представился гражданином Испании и предложил заработать на краткосрочных инвестициях.

Собеседник убедил перевести 115 312 рублей якобы для получения прибыли. После получения денег он перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и обстоятельства произошедшего.

