«Старая и надежная система»: зачем возвращать участковых терапевтов в Москве?

Возвращение к участковым терапевтам в Москве по сути является возрождением действенной практики, от которой ранее отказались, сообщил РИАМО бывший врач скорой помощи, автор книг о медицине Андрей Звонков.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РБК сообщила, что в столицу планируют вернуть институт участкового врача. Терапевт перестанет работать «разовыми приемами» и станет личным доктором, который сопровождает пациента постоянно, координирует диагностику и лечение. Это давно знакомая система, при которой у человека есть фактически свой постоянный доктор в поликлинике.

«Я не знаю, зачем нужно было отходить от „системы Семашко“, которую даже англичане у нас взяли когда-то. Было первичное звено, контакт со скорой помощью, был постоянный участковый врач-терапевт, который знал всех своих пациентов, всех „хроников“ на участке, тех кто нуждается в постоянном контроле. От этого в свое время отошли, но в результате поняли, что надо возвращаться опять к старой надежной системе», — сказал Звонков.

Участковому терапевту очень важно держать на контроле своих пациентов, чье состояние здоровья требует регулярного посещения. Чтобы врачу-терапевту освоиться на участке, сработаться с коллегами и узнать пациентов требуется около года, отметил специалист.

По словам Звонкова, ранее врач был закреплен за определенной территорией, но в то время городская застройка в массе своей была малоэтажной. Ей на смену пришли массивные жилищные комплексы — участковый остался один, а нагрузка на него выросла более в чем 3 раза.

