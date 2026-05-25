Иерей запретил россиянам исповедь через искусственный интеллект

Руководитель миссионерского отдела Казанской епархии, иерей Александр Ермолин заявил, что исповедь через искусственный интеллект недопустима, так как нейросеть не имеет духовной власти и веры. Об этом сообщает «Царьград» .

В подкасте «Кофе с батюшкой» священник назвал искусственный интеллект лишь инструментом и «большим поисковиком». По его словам, нейросеть не верит в Бога и, отвечая на богословские вопросы, компилирует сведения о религии, а не выражает личную позицию.

Иерей допустил обсуждение с ИИ православных тем, но подчеркнул необходимость осторожности. Для решения духовных вопросов он рекомендовал обращаться к живому священнику. Нейросеть может помочь с подборкой цитат святых отцов, однако ее данные следует перепроверять, поскольку она способна выдумывать факты.

Священник подчеркнул, что исповедь является таинством, в котором священник выступает свидетелем перед Богом и имеет право отпускать грехи. Искусственному интеллекту такого права никто не давал.

По мнению Ермолина, «ИИ-батюшка» создает иллюзию участия в таинствах и может давать опасные советы, не понимая жизненной ситуации человека. Он также отметил, что тексты проповедей, написанные нейросетью, легко распознать по наигранным формулировкам. Бесконтрольное использование ИИ, считает священник, ведет к деградации мышления и не должно подменять живое общение в храме.

