Компания Элджея заработала 9,8 млн рублей в 2025 году
Звукозаписывающая компания рэпера Элджея «Сайонара Бойс» в 2025 году получила 15,3 млн рублей выручки. Чистая прибыль достигла 9,8 млн рублей, сообщает Газета.ru.
ООО «Сайонара Бойс», учредителем которого является Алексей Узенюк (Элджей), по итогам 2025 года перестало быть убыточным. Годом ранее выручка компании была нулевой, а убыток составлял 1 млн рублей.
«ООО „Сайонара Бойс“, учредителем которого является Алексей Узенюк (Элджей), в прошлом году перестало приносить убытки и заработало 9,8 млн рублей. Выручка компании также перестала быть нулевой и составила 15,3 млн рублей», — сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.
Компания была зарегистрирована в октябре 2018 года, ее единственным учредителем является Узенюк.
Также музыкант выступает соучредителем ООО «Итэн Дрим». Компания, зарегистрированная в 2021 году для производства безалкогольных напитков и кондитерских изделий, находится в процессе ликвидации. По итогам 2025 года ее убыток составил 49 тыс. рублей.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.