Компания Элджея заработала 9,8 млн рублей в 2025 году

ООО «Сайонара Бойс», учредителем которого является Алексей Узенюк (Элджей), по итогам 2025 года перестало быть убыточным. Годом ранее выручка компании была нулевой, а убыток составлял 1 млн рублей.

«ООО „Сайонара Бойс“, учредителем которого является Алексей Узенюк (Элджей), в прошлом году перестало приносить убытки и заработало 9,8 млн рублей. Выручка компании также перестала быть нулевой и составила 15,3 млн рублей», — сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Компания была зарегистрирована в октябре 2018 года, ее единственным учредителем является Узенюк.

Также музыкант выступает соучредителем ООО «Итэн Дрим». Компания, зарегистрированная в 2021 году для производства безалкогольных напитков и кондитерских изделий, находится в процессе ликвидации. По итогам 2025 года ее убыток составил 49 тыс. рублей.

