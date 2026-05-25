В Московском регионе продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за ветра

«Желтый» уровень погодной опасности продлили на территории столицы и Московской области из-за ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать с 09:00 по 21:00 вторника. Местами в регионе ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 17 м/с. Также в Подмосковье до 00:00 26 мая будет действовать предупреждение из-за четвертого уровня пожарной опасности.

«Желтый» уровень — потенциально опасная погода, когда жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности при движении на транспорте и при перемещении пешком.

Аналогичный уровень опасности погоды будет действовать почти на всей территории Центрального федерального округа (ЦФО), кроме Тульской, Тверской и Смоленской областей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.