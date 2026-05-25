Банк России заявил о необходимости ухода Visa и Mastercard

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявила, что карты Visa и Mastercard должны покинуть российский рынок, поскольку больше не выполняют прежние функции, сообщает «Царьград» .

На пресс-конференции она высказалась о перспективах международных платежных систем в России. По ее словам, карты Visa и Mastercard утратили прежний функционал.

«В отношении карт международной платежной системы у нас позиция, что, конечно, эти карты должны уходить с нашего рынка. Они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали», — заявила Алла Бакина.

Представитель Банка России подчеркнула, что регулятор исходит из того, что такие карты больше не обеспечивают возможности, которые ранее предоставляли пользователям на российском рынке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.