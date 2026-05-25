Андрей Воробьев проверил готовность новой детской поликлиники в Чехове

Ко Дню защиты детей в Чехове откроют детскую поликлинику на 500 посещений в смену. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность нового медучреждения и пообщался с персоналом, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Губернатор назвал новую детскую поликлинику очень важной для жителей Чехова. По словам Воробьева, здесь есть все необходимое оборудование, а также профессиональная команда врачей и медперсонала.

«Сегодня мы знакомимся с врачами, с медицинским персоналом. Мы научились строить красивые стандартизированные поликлиники, будь то детская или взрослая, но ключевое — это люди, которые умеют работать на оборудовании, которые знают технологии, в том числе искусственного интеллекта. Это все помогает исключать ошибки, искать эффективные пути лечения. Врачи хотят узнавать что-то новое в методиках, говорят о важности чат-ботов, технологий, которые забирают на себя все, что связано с бумагой. Отвлекать специалиста на рутинную работу мы не хотим. Поэтому наша задача — продолжать все это внедрять», — сказал губернатор.

Строительные работы на объекте уже завершены. В поликлинике будут получать помощь около 30 тыс. маленьких пациентов. Раньше им приходилось обращаться в старую поликлинику на ул. Пионерской, а также в педиатрические подразделения на ул. Гагарина и ул. Земской, которые не соответствуют современным стандартам. Теперь все необходимые специалисты смогут принимать детей в одном месте.

О поликлинике

В детской поликлинике на ул. Мира расположены отделения педиатрии, стоматологии, неотложной помощи, отделения УЗИ, ЭКГ, функциональной диагностики и рентген-кабинет, а также кабинеты узких специалистов — эндокринолога, дерматолога, аллерголога и т. д. В планах открыть дневной стационар и реабилитационное отделение.

В будущем медучреждение хотят сделать семейным, чтобы родители также получали здесь помощь в рамках «Дней здоровой семьи». Главврач Андрей Попов рассказал губернатору, что взрослые смогут пройти комплексные осмотры, скрининги, консультироваться со специалистами в удобное время (выходные дни).

В поликлинике установлено современное оборудование: рентген-аппарат на 2 места, УЗИ экспертного класса, ЛОР-комбайны и т. д. В новом медучреждении будут работать 45 врачей, 84 человека среднего медперсонала, которые перейдут из старых отделений.

В поликлинике созданы комфортные условия как для пациентов, так и для врачей. В планах расширить штат, набрав еще 4 педиатров, 7 медсестер, 2 офтальмологов и хирурга.

«Раньше нам не хватало кабинетов, в здании были узкие коридоры, были не разведены потоки пациентов. Теперь у нас будут просторные кабинеты, зоны ожидания, новая удобная мебель. Хочется сказать отдельные слова благодарности за региональные меры поддержки, в частности, программу „Социальная ипотека“, участницей которой я являюсь», — сказала врач-педиатр Елена Ильина.

В здании сделали удобные зоны ожидания, детские уголки, комнату здорового ребенка. Кроме того, специалисты озеленили территорию, оборудовали велопарковку и детскую площадку.

«Строительство поликлиники уже завершено, сейчас идут пусконаладочные работы, передача медицинского оборудования. Оно уже на площадке, идет расстановка по кабинетам и обучение медперсонала обращению с ним. К 1 июня, дню официального открытия, все будет готово», — рассказал представитель генподрядчика Сергей Вельш.

Какие еще объекты здравоохранения откроются в Подмосковье в этом году

В этом году в планах открыть поликлинику для взрослых и детей на 500 посещений в смену в Ногинске и на 1 тыс. посещений в Королеве. Кроме того, заработают еще две смешанные поликлиники в Одинцовском г. о.

Губернатор напомнил, что в Подмосковье работает флагманский Детский госпиталь им. Рошаля. Научный центр дополняет первичное звено.

«Я очень надеюсь, что специалисты будут сюда приезжать. В одно касание можно получить консультацию и ответы на какие-то важные вопросы. Такая практика распространяется и на другие наши города. Мы буквально через несколько месяцев открываем огромную поликлинику в Королеве. Она смешанная — детская и взрослая. И нам очень важно, чтобы люди, которые находятся на земле, специалисты первичного звена (это самая сложная работа) чувствовали нашу заботу, чтобы на уровне и муниципалитета, и региональной власти мы работали сообща», — сказал губернатор.

