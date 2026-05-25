«Отец года»: кубанский доставщик прокатил ребенка на мопеде и чуть не сбил людей

сегодня в 15:17

В Краснодаре курьер на мопеде возил малыша без шлема и чуть не сбил пешеходов

В Краснодаре очевидцы засняли курьера на мопеде, который перевозил малолетнего ребенка без шлема. Сам мужчина также был без защитного снаряжения и в какой-то момент чуть не сбил пешеходов, сообщает «Краснодар | Телетайп» .

Инцидент произошел на проспекте Писателя Знаменского в Краснодаре. Видео с места событий быстро разлетелось по городским пабликам.

На записи видно, как мужчина на мопеде с ребенком выезжает на пешеходный переход, едва не сбив людей. После этого он спокойно уезжает дальше.

«Е*******, б****! П*****!» — сказал автор видео.

Качество записи позволяет разобрать номер мопеда и опознать службу доставки, в которой работает курьер. Местные жители требуют привлечь мужчину к ответственности.

