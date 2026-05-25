Сожрали и вернули пустыми: продавцы на маркетплейсе в шоке от возврата товара

Продавцы на российских маркетплейсах шокированы поведением клиентов, которые возвращают товар. При этом содержимое они съедают, а упаковку привозят обратно.

На опубликованных кадрах видно, как один из селлеров демонстрирует пустые банки томатной пасты, которые ему вернули покупатели.

«Мы селлеры получили возврат в таком виде <…> не знаем, что сказать, просто слов нету <…> и смешно, и обидно» — подписал продавец свой пост в соцсети Threads.

Многие пользователи Сети в комментариях удивились находчивости покупателя и осудили его поступок. Однако были и те, кто лишь посмеялся над ситуацией.

«Произошла усушка и утряска в пути», — с иронией отметил один из комментаторов.

