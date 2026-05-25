Биолог объяснил происхождение гигантских черных роев комаров на юге России

Огромные черные рои комаров, замеченные на юге России, связаны с естественным процессом размножения насекомых и обычно не представляют опасности для людей, сообщил РИАМО кандидат биологических наук Павел Глазков.

«Ну вот я четко не вижу сейчас, что там за рой, и как бы издалека сложно определить видовой состав комаров. Но я хочу сказать, что у комаров очень интересный механизм размножения. Самцы собираются, вот как пчелы, в огромный рой. Самки туда влетают, в этот рой, и спариваются с самцами», — рассказал Глазков.

Он добавил, что во время прогулки по лесу люди нередко могут проходить прямо через рой комаров и при этом не получать укусов.

«Этот рой состоит исключительно из самцов. А самки как раз вылетают в этот рой для продолжения рода. Мы же знаем, что кусают только самки комаров, а самцы — они товарищи безобидные для нас, они питаются нектаром», — отметил эксперт.

Глазков отметил, что потепление климата уже приводит к появлению в центральной России новых южных видов насекомых, включая комаров.

«Я бы не сказал прямо „апокалипсис“, но то, что мы сейчас наблюдаем, — у нас в связи с потеплением климата появляются более южные виды насекомых, комаров. Например, если мы возьмем за последние, порядка 10 лет, то минимум 5 новых видов южных комаров добавилось в фауну центральной России», — уточнил биолог.

Пользователей Сети поразило необычное и пугающее природное явление, зафиксированное очевидцами на видео. На опубликованной одним из пользователей записей видно, как бесчисленные стаи насекомых сбились в огромные колонны. Внешне толпы комаров напоминали торнадо. Они медленно перемещались над землей.

