«Смерч из насекомых»: Сеть шокировали кадры столбов из миллионов комаров

Фото - © Страница @danilchenko.i.v в Инстаграм

Пользователей Сети поразило необычное и пугающее природное явление, зафиксированное очевидцами на видео. На опубликованной одним из пользователей записей видно, как бесчисленные стаи насекомых сбились в огромные колонны.

Внешне толпы комаров напоминали торнадо. Они медленно перемещались над землей.

Авторы видеоролика поначалу приняли возникшие на горизонте темные силуэты за грозовые тучи или дым. Однако затем увидели, что гигантские вращающиеся воронки целиком состоят из кружащих на одном месте комаров.

На записи видно несколько таких «живых столбов», взмывающих высоко в небо. Авторы контента признались, что никогда ранее не сталкивались с нашествием комаров подобного масштаба.

