В подмосковном Усово открылся клиентский офис Sber Private Banking

На Рублево-Успенском шоссе, в одном из самых известных направлений Подмосковья, открылся офис для клиентов Sber Private Banking. Теперь высший формат обслуживания Сбера доступен в непосредственно близости от места жизни и деловой активности самых состоятельных семей России, сообщает пресс-служба Сбера.

В новом офисе можно обсудить с персональным банкиром инвестиционную стратегию, налоговое планирование, покупку драгоценных металлов или недвижимости, открытие личного фонда и любые вопросы по управлению семейным капиталом. А еще — конфиденциально провести свою собственную встречу.

Пространство нового офиса создано дизайнерским бюро Leyla Uluhanli Interiors. В основе концепции — идея вневременных ценностей: доверия, преемственности, приватности и внимания к деталям. Интерьер не следует мимолетным трендам, а формирует атмосферу, в которой эстетика, комфорт и ощущение спокойствия становятся частью клиентского опыта.

Отправной точкой для концепции стали 1960-е годы — эпоха, отразившаяся в исторических фотографиях Москвы, фактурах, художественных деталях и архитектурных акцентах пространства. Эти образы читаются тонко и деликатно, создавая ощущение узнаваемости и культурной преемственности. Особое место в интерьере занимают художественные барельефы с видами Москвы — от Большого театра до Триумфальных ворот.

Пространство выстроено вокруг идеи непрерывности и доверия: здесь нет жестких границ между функциональными зонами, но есть смена масштаба, ритма и атмосферы. Благодаря этому офис воспринимается не как классическое банковское отделение, а как приватное пространство для спокойного и комфортного общения.

Центром пространства стала стойка ресепшен в благородных оттенках дерева и камня. Рядом расположена камерная зона ожидания с мягкими креслами, где гости могут выпить кофе или чай, подготовиться к встрече и провести время в спокойной атмосфере. Интерьер дополняет потолочный барельеф с видами Москвы.

Финальный штрих — черно-белые фотографии на стенах. Они эффектно смотрятся на контрасте света и тени и символизируют связь времен и традиций российского банковского дела.

Вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов отметил, что благодаря открытию офиса в Усово банк стал еще ближе к своим клиентам.

«Каждый клиент приходит к нам со своими целями, ценностями и планами — именно это позволяет подбирать наилучшие решения и создавать доверительную атмосферу. <…> Новое пространство Sber Private Banking — пример того, как искусство архитектуры и изысканный интерьер формируют гармоничную, комфортную и престижную среду. Уверен, что это поможет нашим клиентам почувствовать себя не в гостях, а как дома и решать возникающие вопросы в располагающей, доверительной обстановке. Предложенная дизайнером концепция прекрасно этому способствует», — сказал Титов.