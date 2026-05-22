В Мытищах наградили матерей и обсудили бюджет 2025 года

Заседание совета депутатов прошло 21 мая в городском округе Мытищи. Депутаты вручили медали матерям и вдовам погибших участников спецоперации, рассмотрели исполнение бюджета за 2025 год и приняли изменения в меры поддержки медиков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заседание началось с торжественной церемонии вручения знака отличия городского округа Мытищи — медали «Опора. Надежда. Вера». Награды получили четыре матери и вдовы военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Медаль стала выражением благодарности женщинам, чьи сыновья и мужья защищали Родину.

«Уважаемые мамы и вдовы! Примите искреннюю благодарность за ваши силу духа и верность. Вы прошли через тяжелейшие испытания. Мы сделаем все возможное, чтобы оказать вам всестороннюю поддержку и быть рядом в любой момент», — подчеркнул председатель совета депутатов Андрей Гореликов.

В ходе заседания депутаты внесли изменения в ряд ранее принятых решений и утвердили отчет об исполнении муниципального бюджета за 2025 год. Также была представлена информация об исполнении бюджета за первый квартал 2026 года.

Первый заместитель председателя совета депутатов Наталья Гречаная отметила, что одним из ключевых вопросов стали меры поддержки медицинских работников.

«Мы единогласно приняли решения, касающиеся изменений порядка предоставления социальных выплат, чтобы ими могли воспользоваться как можно больше медиков», — пояснила она.

Следующее заседание совета депутатов запланировано на 18 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержку, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.