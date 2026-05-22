В Ленинском округе помогли семьям участников СВО

Активисты Молодежки Народного фронта Подмосковья организовали выезд в деревню Сапроново Ленинского округа и оказали бытовую помощь семьям участников СВО. Волонтеры провели уборку и помыли окна в квартирах родственников военнослужащих, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда Молодежки Народного фронта Московской области совместно с Ассоциацией ветеранов СВО Ленинского городского округа посетила деревню Сапроново. В выезде участвовали семь активистов и ветеран местной ассоциации.

Волонтеры помогли супруге участника специальной военной операции с позывным «Крик» Гюлейсат Казиахмедовой и супруге погибшего бойца Яне Божьевой. Они выполнили трудоемкие домашние работы — провели комплексную уборку в квартирах и помыли окна.

«Поддержка семей участников специальной военной операции — это наш общий долг. Очень важно быть рядом не только словами, но и делами, помогать в повседневных бытовых вопросах и показывать, что семьи наших защитников не остаются одни», — отметила координатор команды Молодежки Народного фронта Московской области Гуля Гусейнова.

Она подчеркнула, что подобные выезды планируют продолжать и дальше.

«Мы понимаем, что за каждой такой семьей стоит история мужества и самоотверженности. Наша задача — сделать так, чтобы в трудную минуту рядом оказалось крепкое плечо», — добавила представитель Молодежки Народного фронта в Ленинском округе Ольга Далимаева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.