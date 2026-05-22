Сначала избил жену, потом — медсестру: в Орске пьяный устроил побоище в больнице

В больнице Орска нетрезвый мужчина прорывался к жене и набросился на медсестру

В Орске Оренбургской области нетрезвый супруг избитой пациентки набросился на медсестру в больнице. Инцидент случился в приемном отделении медучреждения на улице Новосибирской, сообщает « 112 ».

Там лечили избитую женщину. Врачи оказали ей помощь и оформили бумаги.

Поздно вечером в больницу приехал нетрезвый супруг избитой. Он просил пустить его к жене в неприемный период. Также мужчина материл сотрудников больницы. Затем выбил ногой дверь и атаковал медика. Затем дебошир покинул место происшествия.

На опубликованном видео видно, как нетрезвый мужчина ввалился в кабинет, шатаясь. Он дал пощечину сидящей женщине-медсестре. Администрация медучреждения надеется, что любителя поколотить женщин привлекут к ответственности.

