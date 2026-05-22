Школа Триумф выиграла кубок школьной лиги в Химках

Итоги сезона подвели в Химках 22 мая. Победителей и призеров поздравили глава города Инна Федотова, депутат Госдумы Денис Кравченко, муниципальный депутат Валентин Герасимов, а также почетные гости — четырехкратный чемпион России по функциональному многоборью ГТО Кирилл Бельский, серебряный призер чемпионата СССР по баскетболу Евгений Мелешкин и заслуженный мастер спорта, чемпион НБА Тимофей Мозгов.

«Химкинская школьная лига — это уже не просто соревнования. Это большая команда талантливых, сильных и целеустремленных ребят, которые учатся побеждать, поддерживать друг друга и идти к своим целям», — сказала Инна Федотова.

В сезоне участвовали более 700 спортсменов из 12 школ. За это время прошло свыше 400 матчей. В шахматах победила школа № 29, в футзале — гимназия № 23. В волейболе среди юношей выиграла гимназия № 9, среди девушек — школа «Лига первых». В баскетболе 3×3 среди юношей сильнейшей стала школа «Триумф», среди девушек — школа № 29. На областном этапе химкинские команды по баскетболу 3×3 завоевали серебро.

«Этот сезон показал, насколько сильны традиции школьного спорта в Химках. Каждая команда внесла свой вклад: кто-то завоевал медали, кто-то обрел друзей. Мы благодарим тренеров за терпение, а ребят — за искреннюю любовь к спорту», — отметил Денис Кравченко.

Переходящий кубок будет храниться в школе «Триумф». Остальные команды уже готовятся к новому сезону 2026/2027.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.