Привет из Древнего Китая: под Уфой сельчанин случайно нашел 2000-летний меч

Уникальный археологический артефакт, чей возраст оценивается приблизительно в 2 тыс. лет, был найден под Уфой в Республике Башкортостан. На древнее холодное оружие случайно наткнулся житель села Верхние Киги, сообщает Mash Batash .

Мужчина передал историческую находку специалистам. Они осмотрели предмет. Оказалось, что перед ними отлично сохранившийся двухлезвийный меч.

Его длина — около 90 см. Оружие покрыто нефритом.

По предварительной версии экспертов, данный экземпляр был изготовлен на территории Древнего Китая и мог принадлежать представителям кочевников, жившим в I–II веках нашей эры. Клинок подготавливают к реставрационным работам.

