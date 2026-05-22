Привет из Древнего Китая: под Уфой сельчанин случайно нашел 2000-летний меч
Житель села под Уфой откопал уникальный китайский нефритовый меч I-II веков
Уникальный археологический артефакт, чей возраст оценивается приблизительно в 2 тыс. лет, был найден под Уфой в Республике Башкортостан. На древнее холодное оружие случайно наткнулся житель села Верхние Киги, сообщает Mash Batash.
Мужчина передал историческую находку специалистам. Они осмотрели предмет. Оказалось, что перед ними отлично сохранившийся двухлезвийный меч.
Его длина — около 90 см. Оружие покрыто нефритом.
По предварительной версии экспертов, данный экземпляр был изготовлен на территории Древнего Китая и мог принадлежать представителям кочевников, жившим в I–II веках нашей эры. Клинок подготавливают к реставрационным работам.
