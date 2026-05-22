В Солнечногорске рассмотрели 79 обращений на выездной администрации

Выездная администрация прошла 21 мая в школе № 4 в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске. К представителям администрации и депутатам обратились 34 жителя, было рассмотрено 79 вопросов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и безопасности. Часть обращений удалось решить на месте, остальные направили на дополнительную проработку.

Руководитель солнечногорского отделения Союза садоводов России Игорь Коновалов предложил наладить совместную работу по вовлечению имущества дачников в налоговый оборот. Речь идет о постановке земельных участков на учет в Росреестре, а также о регистрации домов, бань и гаражей.

«Мы должны вместе с администрацией попросить садоводов поставить свои земельные участки на учет в Росреестре. Кроме того, собственность, которая находится на земельных участках: дома, бани, гаражи — тоже облагается налогом, здесь у нас сильный пробел. Эти налоги поступают в местный бюджет. Замглавы Эдуард Машковцев поддержал меня, мы будем держать обратную связь и думаю, что это даст положительные результаты», — сказал Игорь Коновалов.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Эдуард Машковцев отметил, что по каждому обращению администрация будет поддерживать контакт с жителями.

«На выездной администрации рассмотрели 79 вопросов. Часть удалось решить на месте, другие потребуют дополнительной проработки. По каждому обращению будем находиться в контакте с жителями и сделаем все возможное, чтобы прийти к удовлетворяющему граждан результату», — сказал Машковцев.

Выездные администрации проходят регулярно на территории округа. Кроме того, ежемесячно глава округа Константин Михальков проводит личный прием. Записаться можно по телефону +7 (800) 201-67-47 или по электронной почте solngor@mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность взаимодействия с садовыми некоммерческими товариществами.

«Традиционно у нас идет работа по зимним, весенним контейнерным площадкам, и, что важно, я очень надеюсь, что наши коллеги, главы, члены нашей команды сопровождают работу, связанную с СНТ. Перезаключение контрактов, <…> все эти, кому-то может показаться — детали, на самом деле — основополагающие вещи, приведут нас к хорошему и важному, заметному результату», — подчеркнул Воробьев.