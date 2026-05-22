Новый инструмент для эффективного найма доступен для работодателей

«Авито Работа» запустила новый аналитический инструмент «Мониторинг рынка труда», благодаря которому работодатели в режиме онлайн могут узнать свежие тренды и динамику в отраслях и профессиях, сообщает пресс-служба компании.

Инструмент в режиме реального времени помогает анализировать три основных показателя рынка труда, каждый из которых раскрывает ряд параметров в отрасли или профессии, но в то же время позволяет объективно оценивать общую картину и эффективно реагировать на происходящие изменения.

Первый блок — «Спрос и предложение на рынке труда». «Мониторинг» позволяет быстро проанализировать ситуацию с точки зрения соотношения количества вакансий и соискателей в той или иной профессии, представленной на платформе, или по всем вакансиям сразу.

Индекс конкуренции на рынке труда покажет сколько соискателей приходится на одного работодателя. Чем ниже значение, тем сложнее привлечь кандидатов.

Второй блок — «Заработная плата». Сервис визуализирует динамику зарплатных предложений и позволяет отслеживать изменения в разных сценариях. Отдельное внимание в инструменте уделено распределению зарплат.

Инструмент также предоставляет аналитику по регионам и отдельным городам, включая не только крупнейшие, но и менее масштабные рынки при наличии достаточного объема данных.

Раздел «Обстановка на рынке по группам профессий» дает обзор структуры отрасли по профессиям.

«„Мониторинг рынка труда“ помогает работодателям принимать решения, опираясь на фактические данные по рынку — от уровня конкуренции до распределения зарплатных предложений. В инструменте доступна детализация по городам и профессиям, а также зарплатные диапазоны от нижнего до верхнего квартиля, по одному или двум популярным графикам, что дает более точное понимание рыночных ориентиров. Это позволяет гибко настраивать условия вакансий и быстрее находить кандидатов в разных сегментах», — сказал управляющий директор «Авито Работа» Антон Уваров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.