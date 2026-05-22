Депутат Госдумы Денис Кравченко рассказал о результатах Народной программы в сфере образования

Депутат Государственной думы Денис Кравченко провел встречи с педагогическими сотавами школы № 8 и лицея № 7 в Химках. Участники обсудили реализации Народной программы партии «Единая Россия» в сфере образования и городского развития за пять лет, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Конкретные результаты уже видны в округе. 1 сентября 2025 года после капитального ремонта открылась одна из старейших школ города — школа № 8 имени В. И. Матвеева. В здании завезли новую мебель и современное оборудование, заменили все коммуникации, расширили учебные классы, отремонтировали крышу и фасад, а также бережно сохранили исторические элементы: лепнину, муралы и монументальные росписи. Сейчас в школе обучаются более 700 ребят.

Продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения Лицея № 7 им. Д. П. Уланова на улице Ватутина — работы выполнены на 50%. Детский сад рассчитан на 192 места, площадь работ превышает 3,5 тысячи кв. м. После корректировки проекта в конце прошлого года в здании добавили две секции и пищеблок. Открыть дошкольное отделение планируют уже к новому учебному году.

«Я еще раз убедился: когда власть и жители действуют вместе, результат всегда заметнее и ближе к реальным потребностям людей. Впереди — новые задачи, и вместе мы сделаем Химки еще комфортнее, современнее и уютнее для каждого», — отметил Денис Кравченко.

На встречах жители также внесли много новых предложений — например, по благоустройству территорий и модернизации инфраструктуры.

«Для меня было особенно ценно услышать мнения и предложения от тех, ради кого и работает наша программа — от людей, которые каждый день сталкиваются с реальными вопросами и задачами, стоящими перед городом», — добавил Денис Кравченко.

Направить свои предложения по развитию округа можно через общественные приемные партии, по телефону горячей линии 8-800-200-89-50 или на сайте естьрезультат.рф.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.