Воробьев и Чемезов открыли терминал хранения контейнеров в Чехове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов открыли терминал временного хранения порожних контейнеров с высокотехнологичным комплексом для досмотра в муниципальном округе Чехов. Его площадь составляет 30 га, а вместимость более 60 тысяч единиц, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Здесь будут размещать контейнеры логистические и железнодорожные перевозчики, контейнерные компании и экспедиторы. В будущем договоры заключат в том числе с китайскими предприятиями.

«Почти половина логистических комплексов и складов находится на территории Московской области. Это связано с большой торговлей, с распределением экспорта, импорта. Несколько сотен тысяч контейнеров в самых разных локациях были размещены абсолютно бесконтрольно. Поэтому приняли решение — ввести стандарты безопасности. Очень важно, чтобы все, что происходит на территории наших регионов, нашей страны, было безопасным для людей, особенно сейчас. Перед нами также стояла задача, чтобы этот стандарт обеспечивал цивилизованный бизнес, налоги, новые рабочие места, — сказал Воробьев.

По его словам, «Ростех» разработал комплекс, который позволяет четко понимать, что находится в сотнях тысяч контейнеров на территории Московской области, а данные будут храниться в цифре.

«Поэтому, Сергей Викторович, я хотел поблагодарить всех инженеров, команду, которая занималась этой разработкой. Очень надеемся, что здесь реализуются планы по расширению, по экспансии бизнеса. Все мы это приветствуем, потому что и налоги, и все, что связано с экономикой, имеет большое значение», — заключил губернатор.

На площадку контейнеры попадают только после технологической проверки. Терминал оборудован уникальным инспекционно-досмотровым комплексом (ИДК) «Портал». Это разработка компаний «Скантроник Системс» и НПП «Тори», входящих в «Ростех». Это мощный промышленный рентген, который позволяет не вскрывать и не разгружать контейнер. Автомобиль проходит через портал, а оператор на рентгенограмме видит содержимое.

Самые передовые решения в России

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Комплекс для досмотра оснащен высокотехнологичным оборудованием. У него особая точность, глубина сканирования (до 320 мм по стали) и высокая пропускная способность (до 120 машин в час). При этом работает он круглосуточно при температуре от -45 до +50 градусов. Все это помогает минимизировать простои перевозчиков и нагрузку на персонал. Это самые передовые решения в стране.

«Ростех» готов произвести и поставить необходимое количество портальных и мобильных комплексов для оснащения логистических центров Московской области и других регионов страны. Технология уже доказала свою эффективность на практике. Сегодня в России успешно эксплуатируется более 60 подобных систем, еще 24 находятся в производстве. При этом мы не останавливаемся на достигнутом и ведем активную работу по интеграции в эту технику искусственного интеллекта. В перспективе ИИ возьмет на себя функции автоматического обнаружения угроз, включая беспилотники, стрелковое оружие, боеприпасы и оболочные взрывчатые вещества», — рассказал Чемезов.

Отечественные разработки в создании комплекса

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Для создания инспекционно-досмотрового комплекса использовали преимущественно отечественные разработки. ИДК оснастит еще три объекта в регионе, в том числе компании ООО «Единый оператор».

«„Единый оператор“ подписал соглашение с дочерним предприятием Госкорпорации „Ростех“ „Скантроник Системс“ на поставку инспекционно-досмотровых комплексов. Это высокотехнологичное и высокопроизводительное оборудование, обеспечивающее высокую степень распознаваемости опасных грузов. Данные установки в 2027 году будут размещены на севере Московской области — „Белый Раст“ и на востоке — „Гжель“. Общая вместимость всех трех площадок нашей компании „Единый оператор“ составит около 200 тыс. контейнеров единоразового хранения», — рассказала заместитель гендиректора ООО «Единый оператор» Анна Михолап.

Обслуживание терминала

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В новом терминале временного хранения порожних контейнеров работают 25 человек. 16 из них трудятся непосредственно на терминале, среди них и участники СВО, который привлекают в первую очередь. Штат планируют увеличить до 40 человек.

«Наш терминал оборудован инспекционно-досмотровым комплексом, который проводит сканирование контейнеров. Он позволяет распознавать запрещенные взрывоопасные вещества, взрывчатые вещества, наркотические средства. К нам прибывает машина по заявкам, заключенным договорам и проходит через систему сканирования. Мы выявляем порожный или груженый контейнер, досматриваем на наличие повреждений. И при благоприятных условиях контейнер ставится на длительное хранение. Когда набирали штат, мы обратились в совет ветеранов Чехова. Оттуда к нам на работу пришли достойные, инициативные, молодые ребята, прошедшие боевые действия. Сейчас в коллективе шесть ветеранов СВО», — рассказал управляющий терминалом Александр Порядин.

Контейнерный оборот Подмосковья

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Около 3 млн контейнеров каждый год проходят через Московскую область. Это четверть всего контейнерного оборота страны. В регионе работают шесть крупных сухих портов: «Селятино» в Наро-Фоминске, «Белый Раст» в Дмитрове, «Электроугли» в Богородском, «Мультиколд» в Солнечногорске и «Усады» в Домодедове — совместный проект «ВТБ Недвижимость» и «ТрансКонтейнер», а также ТЛЦ «Чехов».

Эти площадки принимают грузы, которые идут по семи зарубежным направлениям. Общая мощность хранения — около 85 тыс. контейнеров. Единый стандарт размещения контейнеров начали внедрять в регионе в прошлом году. Они находятся на подготовленных площадках с твердым покрытием и ограждением, должны быть согласованы подъезды, освещение, контроль доступа, пожарная защита, видеонаблюдение с «Безопасным регионом». Просвет контейнера — один из ключевых стандартов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.