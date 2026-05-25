Полнолуние в Стрельце 31 мая 2026 года: гороскоп для всех знаков зодиака

В материале РИАМО — о том, как полнолуние скажется на всех нас.

Май 2026 года завершается ярким и мощным астрологическим аккордом. 31 мая в 11:45 по московскому времени произойдет полнолуние в знаке Стрельца. В астрологии полнолуние — это точка кульминации, когда энергия достигает своего пика, а скрытое становится явным. Когда же Луна оказывается в обители Юпитера — огненном и оптимистичном Стрельце — масштаб событий и эмоций увеличивается в разы.

Глобальные проекты, прямолинейность и жажда перемен: что принесет полнолуние 31 мая 2026 года

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Полнолуние в Стрельце всегда пропитано духом приключений, жаждой свободы и поиском высших смыслов. Если предыдущие недели могли казаться застойными или слишком приземленными, то 31 мая «пробка вылетит из бутылки».

Главные особенности этого периода:

Масштаб мышления. Стрелец не терпит мелочности. В это полнолуние нас будет тянуть к глобальным проектам, философским размышлениям и долгосрочному планированию. Это идеальный момент, чтобы увидеть свою жизнь с высоты птичьего полета и понять, куда двигаться дальше. Честность без фильтров. Стрелец прямолинеен, а Луна в этом знаке делает нас эмоционально открытыми. Будьте готовы к тому, что тайное станет явным, а люди начнут говорить правду прямо в лицо. Это время очищения отношений от недомолвок. Жажда перемен и перемещений. Энергия знака связана с дальними странами и иностранными культурами. У многих возникнет непреодолимое желание сорваться в путешествие или начать изучение чего-то принципиально нового. Юридические и образовательные вопросы. Полнолуние может поставить точку в затянувшихся судебных спорах, вопросах получения виз или завершить важный этап в обучении.

Гороскоп для всех знаков зодиака на полнолуние 31 мая

Фото - © Ольга Ильина / Фотобанк Лори

Овен: Для вас это время интеллектуального прорыва и расширения горизонтов. Возможно завершение важного юридического дела или получение долгожданных новостей из-за границы. Не бойтесь заявлять о своих амбициях — сейчас вас услышат.

Телец: Полнолуние подсветит вопросы общих финансов, инвестиций или налогов. Это хороший момент, чтобы закрыть старый долг или пересмотреть свои материальные обязательства перед партнерами. Доверяйте интуиции, она подскажет выход из сложной ситуации.

Близнецы: В центре внимания — ваши личные и деловые отношения. Луна в Стрельце может принести важный разговор с партнером, который расставит все точки над «i». Будьте готовы идти на компромисс, если дорожите этим союзом.

Рак: Пришло время навести порядок в повседневных делах и обратить внимание на здоровье. Полнолуние завершает рабочий цикл: вы можете закончить сложный проект или решиться на смену привычного графика. Слушайте сигналы своего тела, ему нужен отдых.

Лев: Для Львов это праздник творчества, любви и самовыражения. Возможно яркое свидание, признание в чувствах или успех в хобби, которое вы долго развивали. Позвольте себе быть в центре внимания и наслаждайтесь плодами своих трудов.

Дева: Энергия полнолуния сконцентрирована на вашем доме, семье и корнях. Удачно завершатся вопросы, связанные с недвижимостью или ремонтом. Уделите время близким, сейчас важно создать внутри семьи атмосферу доверия и тепла.

Весы: Вас ждет большой поток информации, много общения и поездок. Это полнолуние может принести важный документ, сертификат об обучении или примирение с кем-то из близкого окружения. Фильтруйте новости, чтобы не перегрузить нервную систему.

Скорпион: На первый план выходят вопросы личного дохода и самооценки. Вы можете получить окончательный расчет по проекту или найти новый источник заработка. Главное — цените свои ресурсы и не растрачивайте энергию на то, что вам невыгодно.

Стрелец: Это ваше персональное полнолуние, когда вы сияете ярче всех. Время подводить личные итоги года, менять имидж и заявлять о себе миру. Ваше самоощущение сейчас напрямую влияет на успех во всех сферах жизни.

Козерог: Период внутренней тишины и завершения старых психологических программ. Полнолуние призывает вас избавиться от груза прошлого и тайных обид. Побудьте наедине с собой, чтобы восстановить силы перед новым рывком.

Водолей: Ваши социальные связи и планы на будущее проходят проверку на прочность. Возможно, из вашей жизни уйдет кто-то из знакомых, освободив место для единомышленников с похожими идеалами. Командная работа принесет блестящие результаты.

Рыбы: Полнолуние ставит акцент на карьере и вашем статусе в обществе. Ожидайте развязки в вопросах повышения, смены руководства или завершения крупного профессионального этапа. Ваши достижения станут заметны окружающим, готовьтесь к признанию.