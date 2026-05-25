Мошенники обманывают жителей Подмосковья при продаже билетов в театр

Мошенники используют двухэтапную схему обмана при продаже театральных билетов жителям Подмосковья. Злоумышленники создают сайты-клоны и выманивают деньги через фишинговые ссылки, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На первом этапе злоумышленники создают сайты-клоны известных билетных агрегаторов и представляются сотрудниками театров. Они предлагают выкупить якобы отказные билеты и чаще всего ищут жертв в театральных чатах популярных мессенджеров. Потенциальным покупателям направляют фишинговую ссылку для оплаты через СБП.

На втором этапе пользователь вводит личные данные и оплачивает заказ, однако билеты на электронную почту не приходят. Затем поступает сообщение о «сбое в системе» и необходимости подтвердить операцию для «возврата денег». Для этого мошенники просят оформить покупку повторно. В результате человек теряет средства, а переписка в мессенджере исчезает.

В ведомстве рекомендуют приобретать билеты только у проверенных продавцов и через официальные сайты. Не следует переходить по подозрительным ссылкам из чатов и сообщений. Предложение «отказных» билетов или требование повторной оплаты должно стать поводом отказаться от сделки. Также жителям советуют ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и поделиться ей с родственниками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.