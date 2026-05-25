В Подмосковье подвели итоги работы 20 методических служб

Итоги первого полугодия работы 20 межмуниципальных методических служб подвели в Московской области. С января 2026 года они обеспечивают системную поддержку педагогов и координируют подготовку школ к государственной итоговой аттестации, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Проект «Эффективные методические службы» направлен на стандартизацию методической помощи учителям. Для координации работы служб министерство проводит еженедельные встречи директоров ЭМС и руководителей семи центров непрерывного повышения профессионального мастерства «Методическая пятница». Основное внимание уделяется развитию профессиональных компетенций педагогов и внедрению инструментов искусственного интеллекта.

Стандарт работы ЭМС включает пять направлений: поддержку учителей с профессиональными дефицитами, сопровождение молодых специалистов, формирование методического актива, повышение уровня знаний школьников и внедрение современных технологий. За полгода службы провели межмуниципальные мероприятия. В Королеве конференция «Ассистент преподавателя» собрала более 180 участников, в Подольске и Мытищах прошли слеты молодых педагогов, в Раменском — фестиваль «Молодые — молодым».

Отдельный акцент сделан на подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Специалисты проанализировали результаты экзаменов и региональных диагностических работ, оценили школьные алгоритмы подготовки и дали образовательным организациям индивидуальные рекомендации. В министерстве отметили, что проект позволил охватить индивидуальной поддержкой всех учителей и выстроить единое методическое пространство региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.