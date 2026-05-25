ЗАГС назвал самые востребованные даты для свадеб в Нижегородской области в 2026

Больше всего заявлений в ЗАГСы Нижегодской области подали на 26.06.2026

В Нижегородской области определили самые популярные даты для регистрации брака в 2026 году. Больше всего заявлений подано на 26 июня 2026 года, сообщает pravda-nn.ru .

Также у будущих молодоженов пользуются спросом 26.08.2026, 09.09.2026 и 26.09.2026. Такие даты традиционно выбирают из-за симметрии и повторяющихся цифр.

Подать заявление на регистрацию брака можно через портал Госуслуг или лично в органах ЗАГС. Сделать это необходимо не позднее чем за месяц до выбранной даты.

