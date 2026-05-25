Один человек пострадал при сильном пожаре в хостеле на востоке Москвы

Минимум один человек оказался в больнице в результате пожара в хостеле на востоке Москвы. Всего в бюджетной гостинице, на которую поступали жалобы из-за тараканов, жили до 800 постояльцев, сообщает SHOT .

Пожар в хостеле удалось локализовать. Из здания было эвакуировано около 600 человек. По словам постояльцев, изначально огонь появился на третьем этаже, где находятся кухня, сушилка и шесть жилых комнат. Местные жители сообщают, что в хостеле проживали работники ТЦ «Мандарин».

В пожаре пострадал минимум один человек. Его доставили в Склиф. О состоянии пострадавшего на данный момент ничего не известно. Также очевидцы сообщают, что пожар помогал тушить владелец хостела. Его заметили на крыше.

Койко-место в 6–8-местном номере хостела можно приобрести за 250 рублей в сутки. При этом некоторые постояльцы жаловались на тараканов, духоту, грязь, неприятный запах и пьяных соседей. Также очевидцы отмечали вырванные дверцы душевых кабинок, пятна на кроватях, тонкие стены.

Компания зарегистрирована в 2000 году. В 2025 году чистая прибыль хостела составила 89 тысяч рублей. В ходе давних проверок в бюджетной гостинице были выявлены нарушения.

В понедельник утром загорелся хостел «Акварель» на Монтажной улице в столичном районе Гольяново. Огонь охватил второй и третий этажи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.