Внутри горящего хостела на Монтажной улице в Москве может быть 600 человек
Фото - © Telegram-канал SHOT
В Москве произошел крупный пожар в хостеле, расположенном на Монтажной улице в районе Гольяново. Внутри горящего здания может находиться 600 человек, сообщает SHOT.
На момент публикации возгоранию присвоен второй ранг сложности. Из здания срочно эвакуируют людей — внутри, по предварительной информации, может находиться около 600 человек.
На месте работают экстренные службы. Пожарные расчеты пытаются локализовать огонь.
Информация о пострадавших уточняется. Причины возгорания пока не называются.
Ранее в Сети появились кадры с места пожара. Над местом происшествия в небо поднимается огромный столб черного дыма.
