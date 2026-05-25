сегодня в 11:35

Внутри горящего хостела на Монтажной улице в Москве может быть 600 человек

В Москве произошел крупный пожар в хостеле, расположенном на Монтажной улице в районе Гольяново. Внутри горящего здания может находиться 600 человек, сообщает SHOT .

На момент публикации возгоранию присвоен второй ранг сложности. Из здания срочно эвакуируют людей — внутри, по предварительной информации, может находиться около 600 человек.

На месте работают экстренные службы. Пожарные расчеты пытаются локализовать огонь.

Информация о пострадавших уточняется. Причины возгорания пока не называются.

Ранее в Сети появились кадры с места пожара. Над местом происшествия в небо поднимается огромный столб черного дыма.

