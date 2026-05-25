Юрист предупредил о списаниях за кражи полотенец из отеля

Кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков заявил, что отели могут списывать с гостей деньги за украденные вещи — от полотенец до техники. При отказе оплатить счет возможны суд и черный список, сообщает «Абзац» .

Администрация гостиницы вправе удержать с постояльца стоимость пропавшего имущества при выезде. По словам юриста, это соответствует российскому законодательству и международной практике: если действия гостя привели к убыткам, отель может выставить счет.

К имуществу, за которое придется платить, относятся халаты, полотенца, постельное белье, пледы, подушки и одеяла, посуда и приборы, пульты, фены, чайники и элементы декора. Сумма списания может быть как незначительной, так и крупной.

«Сумма списания зависит не от рыночной стоимости вещи, а от внутреннего прайса отеля. Отели закладывают в стоимость пропажи не только цену самой вещи, но и расходы на замену комплекта, так как часто приходится менять весь набор целиком, логистику и закупку, простой номера, если вещь критична, а также административные расходы. На итоговую сумму влияет категория отеля: в пятизвездочном отеле халат может стоить 5–10 тысяч рублей, а в трехзвездочном — 1–2 тысячи», — объяснил Матюшенков.

Если гость отказывается оплачивать счет, гостиница направляет письменную претензию, а затем может подать иск. Нарушителя также вносят в список нежелательных постояльцев, что грозит отказом в размещении в других отелях.

