Чешская полиция задержала митрополита Илариона за перевозку наркотиков

Согласно данным TG-канала, накануне в Карловых Варах правоохранители остановили автомобиль священнослужителя и его оператора. В ходе досмотра в багажнике обнаружили четыре небольших контейнера с веществом белого цвета.

«Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего», — заявил митрополит.

Адвокат представителя РПЦ утверждает, что две патрульные машины ожидали митрополита Илариона. Затем сотрудники полиции не позволили ему наблюдать за досмотром автомобиля. Кроме того, на месте не было свидетелей и не велась видеосъемка досмотра. Сам же митрополит в последнее время неоднократно получал анонимные угрозы.

В 2024 году митрополита Илариона отстранили от управления епархией в Будапеште на фоне обвинений в домогательствах со стороны его бывшего келейника Георгия Сузуки. После отстранения представитель РПЦ был отправлен служить в Петропавловский храм в Карловых Варах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.