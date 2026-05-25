Российский конкурент Microsoft Office массово сокращает сотрудников
Один из крупнейших российских разработчиков офисного программного обеспечения — «МойОфис» (ООО «Новые облачные технологии», НОТ) — проводит массовое сокращение сотрудников, сообщает газета «Ведомости».
В середине мая персонал получил письмо об увольнениях. Согласно ему, компания планирует оставить в штате только работников техподдержки. Остальные попали под сокращения. О каком конкретном числе работников идет речь, не раскрывается.
Многие департаменты попали под сокращение почти в полном составе. По словам бывших сотрудников, их попытались уволить без компенсации. Работники организовали профсоюз и добились нормальных условий увольнения.
Сокращения происходят на фоне убытков компании. За 2025 год «МойОфис» чистый убыток составил 4 млрд рублей.
«МойОфис» — это российская офисная платформа для работы с документами. Она конкурирует в первую очередь с офисным пакетом программ Microsoft Office американской корпорации Microsoft.
