Философ Дугин рассказал о победе Тун Тун Тун Сахура над Крокодило Бомбардиро

Известный философ Александр Дугин рассказал о победе звезды вирусного мема Тун Тун Тун Сахура над Крокодило Бомбардиро. Об этом общественный деятель заявил в интервью журналистке Ксении Собчак.

«Есть персонаж такой Тун Тун Тун Сахур, который побеждает Крокодило Бомбардиро, и через такой итальянский брейнрот можно увидеть заложенные какие-то там изначально геополитические смыслы», — отметил Дугин.

Звезда популярного мема Тун Тун Тун Сахур — сгенерированное нейросетями анимированное цилиндрическое деревянное бревно с бейсбольной битой в руках.

Крокодило Бомбардиро — сгенерированное ИИ полуживотное-полутехника из завирусившихся в интернете роликов и мемов.

