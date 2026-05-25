Дугин предложил выдавать россиянам интернет порционно за хорошее поведение

Российский философ и социолог Александр Дугин в интервью с журналисткой Ксенией Собчак выступил с необычной инициативой. Он предложил выдавать россиянам доступ к интернету «порционно» — например, поощряя за хорошее поведение.

По мнению Дугина, такой подход помог бы людям меньше зависеть от Сети и больше времени уделять реальной жизни. Свое заявление философ сделал в рамках публичной дискуссии о цифровой гигиене.

Дугин также выдвинул идею сезонного регулирования доступа. Зимой, когда световой день короткий и люди больше времени проводят дома, интернет можно было бы использовать активнее. А вот весной и летом — ограничивать. Это, по замыслу философа, стимулировало бы россиян чаще общаться вживую и проводить время на свежем воздухе.

«Интернетом надо научиться пользоваться, до него как бы надо дорасти. Его надо заслужить», — сказал Дугин Собчак.

