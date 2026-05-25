Школьники из Жуковского завоевали 12 призовых мест на Всероссийской Олимпиаде школьников

В 13-ти регионах России были подведены итоги Всероссийской Олимпиады школьников. Московская область завершила Олимпиадный сезон, завоевав 578 дипломов, в число которых вошли призеры из школ городского округа Жуковский: школа № 9 (3 по труду, 1 по праву), школа № 10 (2 по информатике), лицей № 14 (1 по математике, 1 по труду), гимназия № 1 (1 по информатике), школа № 2 (1 по английскому языку), школа № 3 (1 по английскому языку), школа № 6 (1 по труду).

За высокие результаты юные жуковчане получат выплаты в размере 300 тысяч рублей от Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.

«Благодарю преподавателей и всех тех, кто сопровождал ребят на этом пути, верил в них и помогал добиваться высоких результатов! А ребятам желаю не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины», — поделился глава городского округа Жуковский Андроник Пак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.