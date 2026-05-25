Школьница в Ноябрьске жестоко избила котенка на камеру

В Сети распространился ролик, в котором школьница из Ноябрьска истязает и швыряет котенка. Жители и зоозащитники требуют наказать ее за жестокое обращение с животным, сообщает пресс-служба Фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь» в VK .

В кадре видно, что девушка схватила котенка за шкирку, а затем со всей силы несколько раз ударила его по мордочке. При этом школьница что-то говорила животному, а временами смотрела в камеру и улыбалась. В конце ролика она швырнула котенка.

Видео было опубликовано в частном Telegram-канале, а спустя время удалено. По некоторым данным, над животным на камеру издевалась подруга владелицы канала. После публикации ролика зооволонтеры обратились в полицию.

Также они выяснили, что сейчас котенка нет в той квартире, где происходили зверства. Активисты попытались выяснить судьбу малыша. По словам одной из участниц произошедшего, видео было снято в январе. Котенка забрала старшая сестра, но в апреле — начале мая он ей надоел, потому что «гадил». Девушка хотела отнести его в приют, но по дороге он сбежал.

Другая участница утверждает, что животное все-таки сдали в приют. Однако зоозащитники проверили и выявили, что животное не поступало туда. Сейчас о судьбе котенка ничего не известно.

Волонтеры просят, чтобы соответствующие органы дали оценку действиям школьницы. Также они утверждают, что подросток ранее уже совершал агрессивные поступки.

