В Одинцовском округе прошел семейный старт TOPSKI FAMILY

Спортивный праздник TOPSKI FAMILY с беговыми и волейбольными стартами прошел 24 мая в парке Малевича в Одинцовском округе. В мероприятии приняли участие более 1200 человек, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Беговой этап серии стартов на призы серебряного призера Олимпийских игр Александра Панжинского объединил детей и взрослых с разным уровнем подготовки. Участникам предложили дистанции от 600 метров до 3 километров, а также 10 километров для опытных спортсменов. Прошли семейные зачеты «взрослый + ребенок», эстафеты «папа–мама–ребенок» и «папа–мама–двое детей», корпоративные и клубные старты с обязательным участием минимум одной девушки в команде. Также состоялись забег по скандинавской ходьбе на 3 километра и фан-забег на лыжах по траве. В стартовом городке работала анимационная программа.

«Важно проводить время здорово с семьей. В выходной день мы всегда на спорте. Мы в прекрасном лесу, вокруг зелень и чистый воздух. Такие мероприятия делают жителей страны и Подмосковья здоровее и крепче, дарят положительные эмоции в кругу единомышленников», — сказал Александр Панжинский.

В этом году программу дополнил волейбольный блок от клуба «Заречье-Одинцово». Прошел турнир Семейной лиги, мастер-класс с серебряным призером Олимпийских игр Александрой Коруковец и эстафеты «змейка». Гости увидели Кубок России — трофей ВК «Заречье-Одинцово» — и сделали памятные фотографии. Мероприятие посетил главный тренер сборной России и клуба Константин Ушаков.

На старт также вышли команды участников шоу «Титаны» на канале ТНТ. Они преодолели дистанцию и приняли участие в награждении. Все финишеры получили коллекционные медали-пазлы, а итоги личного первенства подвели сразу после завершения забегов. Соревнования прошли в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.