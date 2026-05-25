В Подмосковье подали более 1 тыс заявлений на согласование рекламы

Более 1 тысячи заявлений на согласование схем информационно-рекламного оформления подали в Подмосковье с начала 2026 года через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Онлайн-услуга «Согласование схем информационного и информационно-рекламного оформления» размещена на региональном портале в разделе «Бизнес» — «Другое». Ею могут воспользоваться собственники зданий, строений и сооружений в Московской области — физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать муниципалитет и заполнить электронную форму. Схема информационно-рекламного оформления включает сведения о размещении и размерах информационных и рекламных конструкций.

Услуга предоставляется бесплатно. Срок рассмотрения заявления составляет 15 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.