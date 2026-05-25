Приставы в Химках взыскали 4,7 млн рублей с сети магазинов

Судебные приставы в Химках взыскали с управляющей компании крупной российской сети магазинов около 4,7 млн рублей в пользу индивидуального предпринимателя. Средства перечислены по решению суда после пожара в арендованном помещении, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Пожар произошел в нежилом здании, принадлежащем индивидуальному предпринимателю. Очаг возгорания находился на этаже, который арендовал магазин федеральной сети. Огонь повредил и другие помещения. По оценке специалиста, стоимость восстановительного ремонта составила около 4 350 000 рублей. Кроме того, собственник не смогла сдавать одно из помещений и получать арендную плату.

Предприниматель направила досудебную претензию управляющей компании, однако ответа не получила и обратилась в суд. Суд признал расчеты истца обоснованными и обязал виновника пожара компенсировать стоимость ремонта, 159 000 рублей упущенной выгоды, 160 000 рублей госпошлины, а также по 50 000 рублей за услуги юриста и оценщика.

Исполнительное производство возбудили в Химкинском районном отделении судебных приставов. Сотрудники направили запросы в регистрирующие органы, вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора свыше 572 000 рублей, а также наложили арест на средства на 59 счетах в 15 банках и запретили регистрационные действия по 54 объектам недвижимости должника. После принятых мер компания в тот же день перечислила около 4 770 000 рублей. Исполнительский сбор взыскан в полном объеме, решение суда исполнено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.