Как найти, вернуть или перераспределить коммунальный платеж онлайн

На сайте МосОблЕИРЦ в разделе «Поддержка клиентов» — «Как получить ЖК-услуги» простые и понятные инструкции подскажут, как найти или вернуть платеж не выходя из дома, сообщает пресс-служба компании.

Если вы оплатили дважды, не по тем реквизитам или перепутали лицевой счет, платеж можно найти или вернуть, оформив обращение в личном кабинете или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Если после смены управляющей компании или поставщика услуги осталась переплатаи она не отражена в платежном документе, можно направить обращение о ееперераспределении. Переплата будет учтена как авансовый платеж по другим услугам или возвращена на банковский счет плательщика.

Как это сделать:

• зайдите в личный кабинет на сайте мособлеирц.рф или в приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

• в разделе «Отправить обращение» — «Оплата» выберите «Сверка и корректировка платежа» либо «Розыск и возврат платежа»;

• отправьте обращение, приложив фото документов.

Важно: направить обращение на возврат платежа может только собственник помещения.

Перечень необходимых документов и пошаговые инструкции — ЗДЕСЬ.

